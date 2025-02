Trump | Questo è un gran giorno per la Germania e per Usa

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 23 feb. (askanews) – “Sembra che il partito conservatore inabbia vinto elezioni molto importanti e attese: come negli Usa, il popolo tedesco si è stancato dell’agenda senza buon senso, soprattutto su energia e immigrazione, che ha prevalso per tanti anni”. Lo scrive il presidente Usa Donaldsu Truth. “è unper lae per gli Stati Uniti d’America sotto la guida di un gentiluomo di nome Donald J.. Congratulazioni a tutti: molte altre vittorie a seguire!!!”, aggiunge. Tuttavia il candidato cancelliere della CDU/CSU Friedrich Merz ha dichiarato che il suo obiettivo in politica estera è raggiungere l’indipendenza dagli USA. Nel “Berlin Round” di ARD e ZDF, il leader della CDU ha affermato: “Per me la priorità assoluta sarà rafforzare l’Europa il più rapidamente possibile, affinché si possa davvero raggiungere, passo dopo passo, l’indipendenza dagli USA”.