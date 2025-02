Iltempo.it - Trump: “Mi sono ricandidato per cacciare criminali e gang di immigrati illegali”

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Usa, 22 febbraio 2025 "Guardare queste persone arrivare dalle prigioni e dagli istituti psichiatrici, e i peggioriper strada, membri diche vengono scaricati e trasportati in autobus nel nostro paese, non potevo sopportarlo. Così ho detto, mi candiderò di nuovo per la presidenza." Cosìal Cpac. Cpac Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev