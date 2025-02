Europa.today.it - Trump: "Grande giornata per Usa e Germania"

Leggi su Europa.today.it

"Sembra che il partito conservatore inabbia vinto le grandi e attesissime elezioni. Proprio come negli Stati Uniti, il popolo tedesco si è stancato dell'agenda priva di buon senso, soprattutto in materia di energia e immigrazione, che ha prevalso per tanti anni". Cosi' il presidente.