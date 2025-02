Ilgiorno.it - Trovato con soldi e dosi di cocaina. Scatta la denuncia

CILAVEGNA (Pavia)Quella Volkswagen Golf con a bordo solo il guidatore, ferma in aperta campagna, ha insospettito i carabinieri di Gravellona impegnati in un servizio di controllo del territorio. Tanto più che non si trattava di un’area non conosciuta, ma di una di quelle comprese nel “triangolo dello spaccio” che tocca anche Parona e Gambolò, già teatro di almeno due importanti operazioni da parte dei militari dell’Arma e tornata d’attualità di recente per essere stata oggetto di un servizio dell’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti impegnato nello smascherare le “piazze” di spaccio di droga più importanti del Paese. Lì i controlli dei militari sono assidui e nella fattispecie venerdì pomeriggio hanno deciso di identificare l’uomo che è risultato essere Y.R., 37 anni, cittadino marocchino domiciliato a Mortara che, alla specifica richiesta dei carabinieri, non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo.