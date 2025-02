Laprimapagina.it - Trionfo di Friedrich Merz: la CDU torna al comando ma deve fare i conti con il boom dell’ultradestra

Le elezioni in Germania segnano una svolta epocale: i cristiano-democratici della CDU, guidati da, si impongono come primo partito con il 29% dei voti, secondo i primi exit poll. Si tratta di un risultato che riporta la formazione di centrodestra al centro della politica tedesca dopo l’era Merkel. Dall’altro lato, si registra il crollo storico dei socialdemocratici dell’SPD del cancelliere Olaf Scholz, che precipitano al 16%, segnando il peggior risultato di sempre.Ma il dato di cui tenere conto è la crescita vertiginosa dell’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD), che quasi raddoppia i suoi voti raggiungendo il 19,5%. Un tedesco su cinque ha scelto il partito populista, confermando una tendenza già in atto negli ultimi anni. Questo nuovo equilibrio trasforma radicalmente il panorama politico del Paese e pone interrogativi sul futuro del governo.