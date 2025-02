Triathlon World Cup | Steinhauser sesta e Zane decima in Nuova Zelanda

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo 2025 diha ufficialmente preso il via nella notte italiana, con la prima tappa ospitata dalla. La prova – in scena ad Ahuriri Beach a Napier – ha visto due azzurre in gara: Verenadelle Fiamme Oro e l’atleta JesoloIlariaha ottenuto laposizione con 57’13”, mentreha chiuso la top-10 con 57’46”.La gara prevedeva una distanza sprint di 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e cinque di corsa. Entrambe le atlete tricolori sono uscite nel secondo gruppo dalla frazione di nuoto:nona ein quattordicesima piazza. Superata la prima transizione, le azzurre si sono inserite nel primo gruppo inseguitore di un sestetto di testa già in vantaggio. Le sei battistrada – Goodisson, Roderick, Clarke, Ridenour, Jeffcoat e Thorpe – hanno raggiunto il T2 con circa un minuto di vantaggio sulle due italiane.