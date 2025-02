Quotidiano.net - Treni storici: "Promuoviamo un turismo più ecologico"

Il nostro core business? Il futuro, consapevoli della straordinaria importanza del nostro passato". Non ha dubbi l’ingegner Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane. Ingegnere, cos’è la Fondazione e quali scopi persegue? "Si tratta di uno strumento operativo, nato nel 2013 con la partecipazione di Ferrovie dello Stato Italiane, RFI etalia, che ha l’obiettivo di conservare i tesori della memoria, rigenerare idee, conservare l’identità e preparare il futuro". Dodici anni di attività: che bilancio traccia, ingegnere? "Fin dall’inizio abbiamo voluto riportare in vita il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, a pochi chilometri da Napoli, inaugurandone il restauro nel 2017. Poi abbiamo lavorato per individuare i luoghi dove ospitare i Depositi officine rotabili, selezionando tre città: Milano, La Spezia e Pistoia.