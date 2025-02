Lanazione.it - Tredici miliardi di debito col Fisco: tasse e bollette, ogni umbro deve oltre 15mila euro

Perugia, 23 febbraio 2025 –di, che significaa testa che dobbiamo al. Tra il 2000 e il 2024 le, contributi, imposte,, multe e quant’altro, non riscosse dall’Erario o da altri enti nei confronti dei lavoratori umbri, sono infatti pari a 13,150. Al netto delle persone nel frattempo decedute, delle imprese cessate, dei nullatenenti e dei contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva, l’importo potenzialmente aggredibile si riduce a poco più di un miliardo (7,9 per cento circa del totale), con gli altri 12 che andranno in fumo. Senza contare che gli avvisi di ade di accertamento esecutivo sono mediamente di importo molto contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti, infatti, sono di importo inferiore a 1.