Tre punti necessari Mister Mariotti resta?

Smaltita l’amarezza per il derby perso contro la Pistoiese, il Prato vuol ripartire contro il San Marino, nel match in programma oggi (calcio d’avvio alle 14.30) allo stadio Lungobisenzio e valido per 25° giornata del girone D di serie D. I lanieri sono consapevoli che vincendo avvicinerebbero ancor di più il traguardo della salvezza diretta. A 10 partite dal termine della stagione, Remedi e compagni hanno sei lunghezze di vantaggio rispetto alla zona playout. Un margine da difendere a tutti i costi, provando a raggiungere il più in fretta possibile quota 40(individuata come quellaa per sentirsi al sicuro). "Il San Marino ha tre/quattro elementi importanti, specie a centrocampo. In più ha un allenatore preparato e con il quale ho un bel rapporto come Oberdam Biagioni - le parole diMarco- Per quanto concerne la gara, spero che i tifosi ci stiano accanto come hanno sempre fatto: vogliamo regalare loro un’altra soddisfazione.