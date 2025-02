Quotidiano.net - Trasporto pubblico più verde . Presentati a Lodi due bus elettrici

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente (in foto), ha partecipato, a, alla presentazione di due autobus full electric per il servizio TPL del territorio. "Prosegue il percorso di rinnovamento – ha dichiarato Lucente – del parco autobus in Lombardia, all’insegna di unlocale sempre più sostenibile, moderno ed efficiente. Una trasformazione green che continua spedita anche nelgiano, grazie alla sinergia tra aziende del territorio, enti e istituzioni. L’obiettivo comune è migliorare la qualità del servizio offerto, con un’attenzione particolare all’ambiente e al decongestionamento della rete stradale". "La rivoluzione della mobilità – ha proseguito – permetterà entro il 2026 di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale.