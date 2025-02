Quotidiano.net - Trasporto ferroviario. Una sfida sostenibile

Ilha un ruolo cruciale per la crescita del turismoma vi sono ancora criticità che limitano il pieno sviluppo della mobilità ferroviaria. Sfide alle quali si può rispondere con soluzioni innovative volte a migliorare l’esperienza dei viaggiatori: dall’introduzione di tariffe agevolate allo sviluppo di pacchetti ‘all inclusive’, dalla promozione del turismoattraverso treni tematici a interventi mirati a rendere il servizio più capillare, intermodale, e a migliorare i collegamenti internazionali. Senza trascurare la necessità di una maggiore integrazione tecnologica. È quanto emerge dal white paper di Trainline, la principale piattaforma indipendente di viaggi in treno e in pullman in Europa, presentato nella Capitale, alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè, in occasione dell’evento ‘Tutti i treni portano a Roma’.