Sport.quotidiano.net - Trasferta amara. L’Alcione cade a Trieste. Il secondo ko di fila arriva dagli undici metri

Non riesce nell’impresaMilano, che esce sconfitto per 1-0 dal “Nereo Rocco“ di, incassando ilko consecutivo. A decidere il match è un calcio di rigore trasformato da Olivieri allo sre del primo tempo: l’attaccante alabardato, a secco da oltre un mese, si guadagna il penalty dopo un fallo subito in uscita da Bacchin e non sbaglia. Le scelte di Cusatis, con Invernizzi e Acella a supporto di Samele, non bastano a dare incisività agli orange. Nemmeno i cambi della ripresa, tra cui Marconi e Dimarco, riescono a invertire l’inerzia: almanca lo spunto decisivo per strappare un pareggio che avrebbe dato fiducia. La Triestina ottiene una vittoria meritata, soprattutto per quanto creato nella ripresa con Vertainen, e si allontana dalla zona playout avvicinandosi ai playoff.