Trampolino elastico Coppa del Mondo Baku | Coluzzi e Tonelli sfiorano il podio

Silviae Marcoottengono la quarta piazza nella prova di sincronizzato misto di. In Azerbaijan va in scena la prima tappa delladel2025 di, in una due giorni che vede il debutto di una nuova specialità: il sincronizzato misto. Proprio in questa disciplina, i due azzurri ottengono il pass per la finale e arrivano a un passo dalla zona medaglie. Il duo italiano colleziona un 47.240 che vale la quarta piazza, mentre la prova vine vinta dalla coppia statunitense autrice di un 48.370. Sulinsieme agli States, ci sono gli uzbechi con 48.080 e il duo azero – qui di casa – con 47.990.Si tratta di un ottimo risultato per i due italiani, giovani talenti di soli diciassette anni: “Per essere la prima volta, a 17 anni, è un risultato davvero incredibile – commenta il DTN Giuseppe Cocciaro, sulle rive del Caspio insieme al tecnico Mikalai Kazak – Coppia giovanissima, con grandi margini di miglioramento, al debutto tra i senior e indel, di sicuro possiamo essere soddisfatti e guardare al prossimo appuntamento, nella World Cup di Riccione, dal 4 al 6 aprile, con grande fiducia”, conclude.