Tragico schianto contro il semaforo: perde la vita un ragazzo di 33 anni. Due persone che viaggiavano con lui ferite gravemente. L'incidente alle 4 del mattino lungo via Tiburtina, a Roma

Un grave incidente si è verificato all’alba di domenica 23 febbraio avia, all’altezza di via Furio Cicogna, in zona Rebibbia. Il bilancio è drammatico: un uomo di 33ha perso lasul colpo dopo lodella sua auto.e le condizioni dei passeggeriè avvenuto intorno4 delquando una Mazda 6, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente sbandato finendoun. Il conducente, un cittadino romeno di 33, è deceduto immediatamente a causa dell’impatto. A bordo del veicoloanche altri due passeggeri, un uomo della stessa età e una donna di 27, entrambi trasportati d’urgenza in ospedale.I feriti sono stati trasferiti in due diverse strutture sanitarie della capitale: il primo è stato ricoverato al Pertini, mentre l’altro ha ricevuto cure presso l’Umberto I.