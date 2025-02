Dayitalianews.com - Tragico incidente stradale, auto esce di strada e si ribalta. Muore 35enne

Un altro, questa volta mortale, ha scosso questa domenica di fine febbraio all’apparenza tranquilla. Il sinistro si è verificato, poco dopo le 15 di oggi pomeriggio, a Brindisi, esattamente in contrada Gonnella, e purtroppo ha avuto la conseguenza gravissima di un morto e tanto spavento anche per un ragazzino di appena undici anni. Una Ford Focus, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, è uscita fuorie si èta completamente nei campi circostanti. A perdere la vita, purtroppo, è stato il conducente del mezzo, Marco Albino Molfetta,residente a Mesagne.. In ospedale anche il figliolettoTanta paura anche, come detto, per il figlioletto di undici anni che viaggiava con lui in. Quest’ultimo è stato trasportato, dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, in Ospedale per alcuni accertamenti, ma è fortunatamente rimasto pressoché illeso.