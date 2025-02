Thesocialpost.it - Tragico incidente: muore una bimba di 4 anni, cosa è successo davvero

Tragedia sulla strada statale 51 Alemagna, tra il passo del Fadalto e Vittorio Veneto. Una bambina di quattroha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite in un drammaticoavvenuto oggi, 23 febbraio. Lo scontro ha coinvolto due auto e un camper, causato da un sorpasso azzardato in curva, in un tratto dove non sarebbe consentito.L’impatto è stato violentissimo: due auto si sono scontrate frontalmente mentre entrambe cercavano di rientrare dopo un sorpasso del camper. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, diverse ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas, oltre alla polizia stradale e ai carabinieri, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.