Dayitalianews.com - Tragedia in una villetta di campagna: un uomo di 67 anni trovato morto in casa. E’ stato il figlio a fare la tragica scoperta. Disposta l’autopsia anche se la causa sembra essere stata un malore. E’ successo a Lanuvio

nella serata di ieri a, dove undi sessantatréprivo di vita all’interno della sua abitazione. Ala drammaticail, che ha immediatamente allertato i soccorsi.Unimprovviso potrebbeladel decessoL’viveva da solo in unaindipendente immersa nella, in una zona periferica della cittadina dei Castelli Romani. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbeto da unimprovviso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i primi accertamenti.Nessun segno di violenza sul corpoDai primi rilievi effettuati, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul corpo dell’. Tuttavia, per chiarire con esattezza le cause della morte, il magistrato di turno della Procura di Velletri ha disposto