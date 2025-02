Livornotoday.it - Tragedia a Quercianella, cade mentre taglia un albero e muore

intorno alle 10.50 di oggi, domenica 23 febbraio, in un terreno di via Puccini a, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere caduto da un. Secondo quanto emerso infatti stavando alcuni rami quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato.