Traffico Roma del 23-02-2025 ore 19 | 30

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione sulla via Salaria per lavori attive riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 entrati saltuari 3 bivio per Rieti Cittaducale possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorsempre sulla via Salaria il transito avviene a senso unico alternato per lavori tra Antrodoco e sigillo entrati in entrambe le direzioni proseguono i lavori notturni fascia oraria 21/6 sulla via Pontina con chiusura del tratto tra Castelno e pratica di mare in direzione dell'EUR e tra Tor de' Cenci e Castelno in direzione di Latina revocato lo sciopero nel comparto ferroviario previsto per questo fine settimana confermata invece la agitazioni sindacali di 24 ore nel trasporto pubblico locale in programma per lunedì 24 febbraio modalità e orari diversi da città a città è tutto per questo aggiornamento Grazie attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale https://storage.