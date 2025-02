Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-02-2025 ore 14:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione lavori notturni in via Cilicia Fino al prossimo 15 marzo comporteranno una chiusura a partire dalle 22 fino alle 5:30 del mattino successivo tra via Cristoforo Colombo e Piazza Galeria deviazioni anche per la linea bus 77 a partire dalle 22 fino a fine servizio per lavori sui binari della ferrovia termini Centocelle chiuso fino alle 14 di lunedì 24 febbraio l'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella e via di Torpignattara sospesa nel frattempo la circolazione ferroviaria della termini-centocelle potenziate pertanto le corse della linea bus 105 proseguono i lavori notturni sulla via Pontina con chiusura dalle 21 alle 6 del tra tra Castelno e pratica di mare in direzione dell'EUR nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Tor de' Cenci e Castelno in direzione Latina revocato lo sciopero del compare diario previsto per questo fine settimana confermato invece le agitazioni sindacali di 24 ore del trasporto pubblico locale in programma per lunedì 24 febbraio aagitazione interesserà alla rete Atac e le linee bus gestite dagli operatori privati corse di tram bus e metro garantite da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito