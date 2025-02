Ilrestodelcarlino.it - "Traffico ad ogni ora del giorno"

"Per lavoro uso la Bidentina minimo due volte al, e non capisco come a quasi due anni dalla frana a Pianetto, visto che le risorse ci sono, i lavori non procedano. Il cantiere è stato consegnato a luglio 2024, ma è stato fatto poco, e quando piove abbiamo tutti il naso all’insù perché il versante a monte è veramente instabile. La Bidentina è super trafficata adora dela livello commerciale, industriale, turistico e dei pendolari, per cui i tempi di percorrenza da S. Sofia a Forlì si sono maledettamente allungati. Ci sono molti tratti dove intervenire con varianti non difficili da realizzare (Civitella – Cusercoli e San Colombano – Meldola), e allargamenti in altri tratti".