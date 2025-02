Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 24 febbraio: Sezai rivela il suo segreto, Ozan incontra una ragazza misteriosa

torna alla sua collocazione pomeridiana con la puntata del 24, in cui scopriremo cosa è successo nel passato die non solo: ecco tutte le. Settimana nuova, nuovo episodio diin arrivo. La soap turca torna con il consueto appuntamento pomeridiano, in onda alle 14.10 lunedì 24su Canale 5. La giudice Guzide raccoglierà una confessione inaspettata da, mentresi imbatterà in una: nell'episodio precedente Nell'appuntamento della domenica sera, negli episodi in onda il 23, abbiamo visto Guzide licenziata dal suo posto di lavoro. Dopo essersi pronunciata in favore di Oltan cedendo al suo ricatto, i truffati hanno protestato fuori dal tribunale. Tarik ha denunciato Guzide per essersi lasciata corrompere; la giudice è stata licenziata per abuso .