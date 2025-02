Lanazione.it - TourismA a tutto rock: "Volevo fare l’archeologo"

"Da piccolo, per entrare in un mondo che mi ha sempre affascinato". Fra le migliaia di visitatori di, in corso fino a oggi al Palazzo dei Congressi, anche unastar, da sempre innamorato sopratdegli Etruschi. È Piero Pelù, ieri in visita alla meraviglie del salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale, organizzato da Archeologia Viva (Giunti editore), che giunge alla sua XI edizione. "Mi ha sempre affascinato l’archeologia – racconta Pelù – e, soprat, da toscano, la storia degli Etruschi, questo popolo che è rimasto un po’ misterioso visto che è stato cancellato dai romani. È interessante conoscere le stratificazioni delle varie civiltà, di come gli imperi che si formano, anche oggi, tendono a radere al suolo quelle che sono le culture locali, per poi costruirci sopra.