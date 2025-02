Sport.quotidiano.net - Torres-Pontedera 1-0, Sardegna amara per i granata

Sassari, 23 febbraio 2025 – Prima sconfitta esterna nel girone di ritorno per il, che torna da Sassari battuto 1-0. La squadra di Menichini è stata trafitta nel finale di primo tempo, quando una punizione di Fischnaller sventata da Calvani è stata ripresa da Carboni che ha depositato la palla nella porta sguarnita. In precedenza,alla mezz'ora, erano stati invece ia fallire il vantaggio con Italeng, che a porta vuota ha schiacciato troppo il pallone facendolo impennare sopra la traversa. Nella ripresa il tentativo deldi raddrizzare l'incontro è stato sterile e così laha potuto confezionare il successo. Prossimo impegno per i, sabato in casa contro il, Gubbio.1-0(3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca (24’ st Zambataro), Brentan, Giorico, Liviero; Carboni (24’ st Mastinu), Fischnaller (43’ st Masala); Zamparo (35’ st Diakite).