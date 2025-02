Ferraratoday.it - Torna 'Storie d'opera, la Lirica raccontata nei libri' con un incontro sulla vita di Umberto Giordano

Leggi su Ferraratoday.it

In occasione della prima europea di 'Andrea Chénier',diportata in scena dalla DaeguHouse e in programma al Teatro Comunale,il classico appuntamento con 'd', lanei'. L’appuntamento è per martedì alle 17.30 al Ridotto. .