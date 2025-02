Ilgiorno.it - Torna “Musica a Scuola“. Per i 50 anni del Paccini suoneranno anche i docenti

Pagine di Gershwin e Debussy, musiche di Dvorak e Bartok, brani di Handel e Bach per chitarra solista, oltre a un ensemble di corde, fiati, pianoforte e percussioni che farà viaggiare tra le note di Brahms, Faurè e De Falla. Quattro concerti, da qui a metà marzo con la grandeclassica e talentuosi strumentisti. È la rassegna concertistica ““ organizzata dall’Istituto comprensivodi Sovico, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Comitato Genitori: l’iniziativa, che è ormai una vera e propria tradizione, quest’anno celebrerà i 50dalla creazione dell’indirizzole nelladi via Baracca. Si comincerà martedì alle 20.30 nell’aula polifunzionale dell’Istituto: il duo formato da Leonardo Zoncati al clarinetto e da Ivan Maliboshka al pianoforte proporrà brani di Weber, Debussy e Gershwin.