Torino-Milan 2-1 non basta Reijnders ai rossoneri | Gineitis decide il match

(Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-1 nell’anticipo della 26esima giornata della Serie A. Per i, dopo l’eliminazione dalla Champions League, un’altra delusione. Con questo risultato i granata salgono a 31 punti, mentre ilresta fermo a 41 con il Bologna. Erano ben otto le assenze per ilche, oltre allo squalificato Masina e ai lungodegenti Schuurs, Zapata e Ilkhan, ha dovuto rinunciare anche a Njie, Tameze, Borna Sosa e Ilic, rientrato in Italia dopo il fallimento della trattativa con lo Spartak Mosca, ma non ancora disponibile. Vanoli inserisce dall’inizio Sanabria con Elmas dal 1?. Quattro gli indisponibili per Conceicao, di cui tre sulla fascia destra di difesa, Walker, Emerson Royal e Florenzi oltre a Loftus-Cheek. In difesa, Jimenez viene preferito a Terracciano, Thiaw vince il ballottaggio con Tomori e Theo Hernandez viene confermato titolare.