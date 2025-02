Oasport.it - Toprak Razgatlioglu attacca: “Il Mondiale superbike sembra una Coppa Ducati. Non so se rimarrò…”

“Ilpiù una”. Parole piccate dial termine del primo round della stagione, il Gran Premio d’Australia, disputato sullo splendido scenario del circuito di Phillip Island e concluso con la tripletta di Nicolò Bulega che ha vinto tutte e tre le manche in programma.“Nicolò Bulega è stato velocissimo, ma quest’anno tutte lesono davanti e questo non è normale”. Il pilota del team BWM rincara la dose e punge tutto il mondo della: “Spero che la situazione cambi, perché nessuno è felice di ciò che sta accadendo e, se non ci saranno cambiamenti, non penso di continuare a correre qui anche in futuro. In ogni caso ho fatto i miei complimenti a Nicolò e Alvaro, sono stati fortissimi e spero di lottare con loro nei prossimi appuntamenti”.