Topi di appartamento in azione. Un'altra brutta serie di furti

Altri quattroin abitnel giro di poco più di 24 ore, tra la Bassa Valle e la Valchiavenna dove gli episodi, negli ultimi mesi, si stanno verificando con una frequenza piuttosto inquietante. Nella serata di giovedì i ladri si sono introdotti in due case di Mello e in una di Civo, approfittando dell’assenza dei proprietari. Le "visite" si sono verificate tra le 19.30 e le 20.30 e sebbene il bottino complessivo non superi i 6mila euro, lo choc e il dispiacere per chi si è trovato casa a soqquadro e senza oggetti di valore sono sempre enormi. Tra la tarda serata di mercoledì e le prime ore di giovedì va fatto risalire invece il colpo che i malviventi hanno messo a segno a Tanno, in Valchiavenna. Qui hanno potuto agire indisturbati perché la signora che lì abita si trova ricoverata in clinica e l’abitadiacente è una seconda casa in questo periodo disabitata.