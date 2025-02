Sololaroma.it - Tonfo Napoli, Diao regala i tre punti al Como e la vetta all’Inter

Leggi su Sololaroma.it

Il lunch match della ventiseiesima giornata di Serie A si apre con la clamorosa vittoria delcontro ilal Sinigaglia per 2-1. Decide il gol di Assanenel secondo tempo, chetrefondamentali ai lariani nella corsa per la salvezza e soprattutto impedisce ai partenopei di effettuare il controsorpasso ai danni dell’Inter inalla classifica. Primo tempo Il match inizia con un autogol tragicomico del. Al 7?, rimessa arretrata di Politano, Rrahmani la gira all’indietro senza accorgersi che Meret era fuori dallo specchio e la palla si infila in rete. Partita in salita per i partenopei, che reagiscono subito e mettono pressione alla difesa dei lariani. Al 13? Billing impegna Butez su punizione, mentre al 17? Kempf si addormenta sul retropassaggio di Da Cunha, Raspadori gli ruba il pallone e batte Butez col piatto destro rasoterra.