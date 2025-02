Ilrestodelcarlino.it - Tolentino: maxi rissa in centro. Già fermati dai carabinieri alcuni responsabili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 febbraio 2025 – Paura ieri instorico a. Una, che ha coinvolto più di dieci giovani egiziani, è andata in scena da via della Pace a via Nazionale. Partita quindi in pienostorico, è proseguita per un lungo tratto, fino a via Nazionale. Urla, spintoni, botte. Testimonianze e primi interventi È successo all’ora di pranzo, verso le 13, sotto gli occhi attoniti di passanti e negozianti. Non solo, nelle vicinanze di Palazzo Europa, ci sono anche le medie. E a quell’ora i ragazzi escono da scuola. Isono intervenuti sul posto, allertati dai residenti. Ma quando sono arrivati, il gruppo si era già dileguato. Continuano le indagini da parte dell’Arma per risalire ai. Intanto sono già statidi loro. Dichiarazioni e precedenti “Sono in contatto con idi– ha detto il sindaco Mauro Sclavi -.