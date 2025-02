Dilei.it - Toffanin preoccupata per il figlio sul ring: le parole del compagno Pier Silvio Berlusconi

Leggi su Dilei.it

Lo sport anima da sempre la famiglia. Lo dimostra ancora oggi Lorenzo, nipote didie Silvia. La sua passione? Il pugilato. Uno sport complesso, che mette a dura prova nervi e fisico e spinge ad uscire dalla propria zona di confort. Uno sport che, soprattutto a un primo sguardo, può preoccupare il cuore di una madre come la conduttrice di Verissimo. Gli scontri sulinfatti, pur avvenendo con le massime protezioni e cautele, non sono “per finta” e un po’ di apprensione è perfettamente comprensibile. A rassicurare Silviaci ha pensato propricon alcune accurate.Silviaper ilche fa boxe: lediper leiLorenzoha dimostrato passione e talento per la boxe: sei incontri vinti su sei incontri affrontati non sono risultati da poco.