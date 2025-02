Zonawrestling.net - TNA: L’ex WWE Elektra Lopez nel backstage durante gli ultimi taping di Impact

è stata recentemente licenziata dalla WWE, insieme ad altre Superstar.la sua permanenza a Stamford ebbe un ruolo importante nel Legado del Fantasma ad NXT insieme a Santos Escobar, Joaquin Wilde e Raul Mendoza. Poi, però, quando la stable venne promossa nel main roster, lei rimase ad NXT ed il suo posto venne preso da Zelina Vega. Solo in un secondo momento lasi riunì al gruppo.Futuro in TNA?Secondo quanto evidenziato da Lucha Libre Online,era presente neldiglidel 21 febbraio tenutosi presso la Full Sail University di Orlando, Florida. Al momento non è chiaro se la TNA abbia interesse verso di lei e se nel prossimo futuro anche lei si accaserà nella federazione come già hanno fatto altri ex WWE.