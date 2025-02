Sport.periodicodaily.com - Tirreno-Adriatico 2025: le tappe il percorso

Dal 10 al 16 marzo si terrà la, giunta alla 60esima edizione. La tradizionale Corsa dei due mari prenderà il via da Lido di Camaiore con una cronometro individuale di 9,9 chilometri, per concludersi, dopo sette frazioni, a San Benedetto del Tronto. Nella scorsa edizione ha trionfato il danese Jonas Vingegaard.: ILIlsi snoderà per un totale di 1130 chilometri, con 14610 metri di dislivello, attraversando cinque regioni: Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche. LESono sette le frazioni della tradizionale corsa:–PRIMA TAPPA-lunedì 10 marzo: crono individuale Lido di Camaiore 9,9 km–SECONDA TAPPA-martedì 11 marzo: Camaiore-Follonica di 189 km–TERZA TAPPA-mercoledì 12 marzo: Follonica-Colfiorito di 239 km–QUARTA TAPPA-giovedì 13 marzo: Norcia-Trasacco di 184 km–QUINTA TAPPA- venerdì 14 marzo: Ascoli Piceno-Pergola di 196 km–SESTA TAPPA-sabato 15 marzo: Cartoceto-Frontignano di 166 km–SETTIMA TAPPA-domenica 16 marzo: Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto di 147 km L’ALBO D’ORO DELLA-1966(Dino Zandegù-Ita)-1967-Franco Bitossi-Ita)-1968-Claudio Michelotto(Ita)-1969-Carlo Chiappano(Ita)-1970-Antoon Houbrechts-Bel)-1971-Italo Zilioli-Ita)-1972-Roger De Vlaeminck-Bel)-1973-Roger De Vlaeminck-Bel)-1974-Roger De Vlaeminck-Bel)-1975-Roger De Vlaeminck-Bel)-1976-Roger De Vlaeminck-Bel)-1977-Roger De Vlaeminck-Bel)-1978-Giuseppe Saronni-Ita)-1979-Knut Knudsen-Nor)-1980-Francesco Moser-Ita)-1981-Francesco Moser-Ita)-1982-Giuseppe Saronni-Ita)1983-Roberto Visentini-Ita)-1984-Tommy Prim-Swe)-1985-Joop Zoetemelk-Ola)-1986-Luciano Rabottini-Ita)-1987-Rolf Sorensen-Nor)-1988-Erich Machler-Svi)-1989-Tony Rominger-Svi)-1990-Tony Rominger-Svi)-1991-Herminio Diaz-Zabala-Spa)-1992-Rolf Sorensen-Nor)-1993-Maurizio Fondriest-Ita)-1994-Giorgio Furlan-Ita)-1995-Stefano Colagè-Ita)-1996-Francesco Casagrande-Ita)-1997-Roberto Petito-Ita)-1998-Rolf Jormann-Svi)-1999-Michele Bartoli-Ita)-2000-Abraham Olano-Spa)-2001-Davide Rebellin-Ita)-2002-Erik Dekker-Ola)-2003-Filippo Pozzato-Ita)-2004-Paolo Bettini-Ita)-2005-Oscar Freire-Spa)-2006-Thomas Dekker-Ola)-2007-Andreas Kloden-Ger)-2008-Fabian Cancellara-Svi)-2009-Michele Scarponi-Ita)-2010-Stefano Garzelli-Ita)-2011-Cadel Evans-Nzl)-2012-Vincenzo Nibali-Ita)-2013-Vincenzo Nibali-Ita)-2014-Alberto Contador-Spa)-2015-Nairo Quintana-Col)-2016-Greg Van Avermaet-Bel)-2017- Nairo Quintana-Col)-2018- Michal Kwiatkowski-Pol)-2019- Primoz Roglic-Slo)-2020-Simon Yates-Gbr)-2021- Tadej Pogacar-Slo)-2022-Tadej Pogacar-Slo)-2023-Primoz Roglic-Slo)-2024-Jonas Vingegaard-Dan)Jonathan Milan vince l’ultima tappa della2024.