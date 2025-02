Oasport.it - Tiro con l’arco, pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei indoor! Vincono tutte le squadre di ricurvo e compound

Ultima giornata a dir poco trionfale per i colori azzurri in quel di Samsun ai Campionatidicon2025, grazie ad una scorpacciata ditra gare individuali e adella categoria senior. Dopo gli otto podi (con due ori) di ieri a livello juniores, quest’oggiha recitato un ruolo da assoluta protagonista nelle finali senior die arco nudo.Nelolimpico Matteo Borsani, Massimiliano Mandia e Alessandro Paoli hanno conquistato il titolo continentale abattendo in finale la Turchia padrona di casa allo shoot-off, mentre il terzetto femminile composto da Chiara Rebati, Roberta Di Francesco e Lucilla Boari si è sbarazzato della Slovacchia ottenendo il metallo più pregiato.Strepitosa la tripletta azzurra nelfemminile individuale, con la giovane Giulia Di Nardo che si è presa il bronzo sconfiggendo la turca Hazal Burun mentre Elisa Roner ha bissato il titolo europeo dell’anno scorso imponendosi in finale nel derby con Marcella Tonioli per 148-144.