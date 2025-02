Tiro con l’arco Europei indoor 2025 | l’Italia vince il medagliere 20 podi in totale

Leggi su Sportface.it

Venti medaglie: 10 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Un bottino che permette aldire ilper Nazioni deglidicon, che si sono svolti a Samsun in Turchia, con i padroni di casa che hanno chiuso alle spalle degli azzurri (9 ori, 9 argenti, 9 bronzi). Nella giornata finale, dedicata alle sfide per iSenior tutte le squadre italiane vincono l’oro e nell’individuale le tre compoundiste Roner, Tonioli e Di Nardo finiscono ai primi tre posti mentre ilo delnudo femminile è per due terzi azzurri grazie a Mantilli e Noziglia.DOPPIO PRIMO POSTO NELOLIMPICOSorridono gli azzurri delolimpico sia nel settore femminile, sia nel settore maschile. L’oro di Matteo Borsani, Massimiliano Mandia e Alessandro Paoli è frutto di un percorso che ha preso slancio grazie al successo a punteggio pieno (6-0) contro la Moldavia.