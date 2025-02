Ti devi vergognare è tua madre C’è Posta per Te Rosa senza cuore con mamma Nancy | Maria nera

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’èper Te, finale amarissimo per la storia di. Non sempre vincono il perdono e l’amore, a volte i contrasti, le rivendicazioni e la sofferenza sono troppo forti per dimenticare. E così il pubblico eDe Filippi devono assistere al gesto che non apre alla speranza: la busta rimane chiusa. È quello che è accaduto ieri, sabato 22 febbraio, nella puntata del programma di Canale 5 dove persone che hanno avuto liti e incomprensioni cercano di ricostruire il rapporto. Non è stato così per la signorache, dopo la prematura scomparsa del marito, si è rifatta una vita con un altro uomo. Per la figlialaavrebbe dovuto aspettare di più. Ma ci sono anche altre recriminazioni.Leggi anche: “Io questo non lo voglio vedere”. C’èper te, papà Natale non accetta il fidanzato della figlia Cristina.