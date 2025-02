Juventusnews24.com - Thuram Juve, ecco la decisione di Thiago Motta per il Cagliari. Cosa filtra sul francese dopo la panchina in Champions

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, c’è ladiper ilsullainSi va verso queste scelte diin vista didi questa sera, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A. C’era curiosità attorno al nome di Khephren, inizialmente intra i tanti dubbi dei tifosi nel match perso inLeague contro il Psv.Il centrocampistatornerà dal primo minuto in regia al fianco di Manuel Locatelli, con Teun Koopmeiners ad accomodarsi inin grande forma in questo momento della stagione.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com