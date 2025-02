Movieplayer.it - Thunderbolts: il nuovo leaked trailer svela scene mozzafiato del film Marvel

Leggi su Movieplayer.it

Unesclusivo diè emerso online, rivelando immagini entusiasmanti del prossimosi profila come uno deipiù attesi dell'anno. Se la pellicola manterrà le promesse dei, iStudios daranno il via alla stagione estiva in grande stile. Undiè stato mostrato prima di alcune proiezioni di Captain America: Brave New World nelle sale IMAX degli Stati Uniti questo fine settimana. Come prevedibile, una registrazione è già trapelata online, offrendo una prima occhiata a nuove ed emozionantidel, tra cui dialoghi inediti e sequenze d'azione. Alcuni dettagli suDurante una recente intervista con Son of Jeddah, Paul Jenkins, creatore del personaggio .