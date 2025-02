The Kolors dopo Sanremo portano Fru anche ad Amici | Mi dispiace aver oscurato i ballerini – I video

Leggi su Open.online

«Midima questa cosa andava fatta». Da quando è salito sul palco dell’Ariston durante2025, Fru dei The Jackal non si ferma più. L’idea nata per gioco con i Theè prima diventata realtà durante il Festival, e ora si è ripetutanegli studi televisivi di, lo storico programma di Maria De Filippi. Stash e compagni hanno voluto con loroFru durante la loro esibizione di Tu con chi fai l’amore durante il talent: «Non potevamo non farlo». E Fru non si è sottratto, ballando accanto al cantante. «Mi dicevano che non avrei mai avutoe allora mi sono preso», ha scritto sui social Gianluca Colucci, in arte Fru, «grazie Theper esservi allineati al mio livello di scemità, siete deglicon la A maiuscola (curiosa omonimia col programma).