Tentano di rapinare un uomo, fermati 3 minori tra i 14 e i 16 anni a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato tre minorenni catanesi, fra i 14 e i 16, per tentata rapina in concorso ai ddi un cittadino di 42originario del Bangladesh. Durante il servizio notturno, i poliziotti della squadra volanti della Questura dihanno notato, in via Vittorio Emanuele, all’altezza di piazza San Placido, due giovani a bordo di uno scooter e un terzo che li seguiva.