Liberoquotidiano.it - Tennis, Sinner vince anche senza giocare: Zverev e Alcaraz lo aiutano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannikpotrebbe mantenere il primo posto del ranking mondiale fino al rientro nel circuito dopo la sospensione di tre mesi pattuita con la Wada, che avverrà lunedì 4 maggio. Questo perché i due diretti inseguitori, Sashae Carlos, per ora non hanno approfittato dell'asforzata dell'azzurro., infatti, ha ceduto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro contro l'argentino Francisco Comesaña, numero 86 del mondo.è stato eliminato nei quarti di finale, ma all'ATP 500 di Doha, per mano del ceco Ji?í Lehe?ka. Il divario disuè di 3.195 punti, quello sudi 3.820 punti. La prossima settimanasarà in campo all'ATP 500 di Acapulco, mentrenon giocherà alcun torneo per preparare i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.