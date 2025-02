Oasport.it - Tennis, a Santiago del Cile l’ultimo appuntamento sulla terra rossa sudamericana. Presente Luciano Darderi

Si conclude adella lunga trasfertadel circuito ATP. I protagonisti sono quasi sempre gli stessi che nelle ultime settimane si stanno dando battaglia tra Buenos Aires e Rio de Janeiro. Infatti in tabellone sono presenti ben tre dei quattro semifinalisti in Brasile (solamente il francese Muller ha preferito il cemento di Acapulco).Tantissimi ovviamente iti sudamericani e ampissimo il plotone diti argentini. La testa di serie numero uno sarà Francisco Cerundolo, che cerca di conquistare il suo primo titolo della stagione in un torneo che potrebbe vederlo affrontare anche una serie di derby, visto chesua strada potrebbe trovarsi di fronte i connazionali Facundo Diaz Acosta e Tomas Martin Etcheverry.anche Sebastian Baez, che oggi sarà in campo per giocare la finale di Rio de Janeiro.