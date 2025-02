Isaechia.it - Temptation Island, Alessia Pascarella e Lino Giuliano (di nuovo) in crisi? Lui si sfoga: “Non ho mai sputt*nato la mia donna ma…”

sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’undicesima edizione di: usciti separati dal programma, alcuni mesi dopo i due hanno deciso di dare al loro rapporto una seconda possibilità e così sono tornati ad essere una coppia.Da quel momento i due hanno iniziato a condividere sui social alcuni momenti della loro quotidianità, fino a all’intervento chirurgico di coppia con cui hanno deciso di sottoporsi ad una rinosettoplastica e coronare così uno dei loro sogni (QUI il racconto dell’intervento).Tutto per la coppia, quindi, sembrava procedere nel migliore dei modi, ma ieri sera una storia social diha messo in allarme i fan, aprendo alla possibilità di unatra i due., infatti, si è ripreso mentre guardava C’è Posta per te, e nella didascalia ha fatto riferimento a chi, al contrario suo, preferisce “uscire con le amiche piuttosto che risolvere i problemi di coppia”.