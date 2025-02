Lanazione.it - Televisione, cinquant’anni in onda: il record di Rtv38, “Nacque da un videoregistratore”

Firenze, 23 febbraio 2025 –. e non sentirli. Festeggia il mezzo secolo di vita una storica emittente della Toscana,, per giunta, con a capo un unico proprietario, e anche questo è un. Boris Mugnai, figlinese, uno dei pochi editori puri d’Italia e autentico pioniere del mondo dell’emittenza regionale, è ancora a fianco della sua creatura e ne parla con un entusiasmo, come quando da giovane, insieme al fratello Giuliano, decise di intraprendere questa avventura. Una storia che parte da Figline nel 1975. “Lavoravo all’Enel ma sono sempre stato un amante della fotografia - ricorda Boris - mentre mio fratello aveva un’azienda di impianti elettrici. Quando tornò da un viaggio di lavoro in Arabia Saudita mi raccontò quello che aveva visto: un signore con una cinepresa e una valigia a tracolla che registrava immagini e poi le cancellava.