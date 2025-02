Teggiano, concorso medievale nel borgo Unesco

Leggi su Ildenaro.it

In un’atmosferacon dame, cavalieri in costume, sbandieratori, musici, tamburine ed il Principe Antonello Sanseverino e la Principessa Costanza, questa mattina a, nel Salernitano, si è tenuta la cerimonia delmultimediale “IncontrArti a– Alla Tavola della Principessa Costanza” . Si tratta di un, quale continuazione invernale della kermesse estivateggianese, che ha visto la partecipazione di decine di concorrenti che si sono confrontati in tre sezioni: video, fotografia e saggio giornalistico. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nella suggestiva cornice del Complesso della Santissima Pietà. A decretare i vincitori è stata una qualificata giuria composta da Alessandra Barone, giornalista RAI del Tg1, Angelo Raffaele Marmo, co-direttore del Quotidiano Nazionale, Eduardo Scotti, giornalista de “La Repubblica”, Massimo Pica, noto fotoreporter campano, e Biagio Matera, presidente della Pro Loco