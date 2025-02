Ilrestodelcarlino.it - Tedeschi e Caprioglio mattatori a Meldola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono due nomi importanti quelli che saliranno martedi sera sul palco a. Si tratta di Corrado, apprezzato attore teatrale e ancor prima, per molti anni, presentatore televisivo, e di Debora, attrice che non ha bisogno di presentazioni vista la sua lunga attività prima sul grande schermo e poi in tv. Saranno loro i protagonisti al Teatro Dragoni (piazza Orsini appunto martedì alle 21, con la commedia ‘Plaza suite’ con la regia di Ennio Coltorti sul testo del celebre Neil Simon. Testo che ha dato origine anche a un film del 1971 con Walter Matthau. "Ah, se queste pareti potessero parlare!". Quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh, Neil Simon l’ha fatto: ha fatto parlare una stanza; una suite dell’Hotel Plaza. E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori, ma non ne possono parlare; a meno che.