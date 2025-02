Formiche.net - Tedeschi al voto. Urne incerte, molti gli indecisi

La Germania va alle. In queste stesse ore i cittadinisi stanno recando ai seggi ad esprimere il loroper il rinnovo del Bundestag, il Parlamento tedesco, in elezioni parlamentari anticipate rispetto alla naturale scadenza della legislatura. Ad indire questolo scorso dicembre è stato infatti l’attuale cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, il quale ha rassegnato le sue dimissioni dopo l’uscita del Partito Liberale Democratico (Fdp) dalla coalizione a sostegno del governo guidato proprio da Scholz, che si era ritrovato privo di un sufficiente appoggio parlamentare.E a poche ore dallo svolgimento delle elezioni, i pronostici sembrano essere ancora fortemente incerti. Secondo un sondaggio YouGov condotto per l’Agenzia di stampa tedesca, il 20% dei potenziali elettori deciderà per chi votare negli ultimi giorni prima delle elezioni, con il 7% che ha dichiarato che deciderà il giorno stesso delle elezioni.