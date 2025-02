Oasport.it - Taylor Fritz costretto a rinunciare al torneo di Acapulco per un infortunio molto fastidioso

Leggi su Oasport.it

Non è stato il 2025 chesi sarebbe augurato finora. Il californiano, finalista l’anno scorso agli US Open e nelle ATP Finals, aveva grandi ambizioni in vista dell’inizio di stagione. La battuta d’arresto al terzo turno degli Australian Open contro il francese Gael Monfils ha fatto suonare un primo campanello d’allarme per il n.4 del mondo., da quella brutta sconfitta, non è riuscito a ottenere alcuna affermazione nei tornei a cui ha preso parte:Eliminato negli ottavi di finale a Dallas per mano di un ispirato Denis Shapovalov;Out nei quarti di finale a Delray Beach contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.Le motivazioni di queste brutte prestazioni sono però emerse nelle ultime ore, in conseguenza del suo forfait nell’ATP500 di: “Mi dispiacedoveradquest’anno.