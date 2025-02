Ilrestodelcarlino.it - Tariffa gestione rifiuti. Nuova sperimentazione: "Divisa in quattro rate"

Cavriago Il Comune di Cavriago informa che a partire dal 2025, per le sole utenze non domestiche, la fatturazione dellaCorrispettiva Puntuale (Tcp) del Servizio disarà sudintrimestrali. "Questamodalità – dichiara la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni – è stata introdotta in via sperimentale in collaborazione con Iren Ambiente e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria per consentire alle imprese di beneficiare di una maggioreizzazione dell’importo dovuto. Cavriago è uno dei Comuni della Provincia che applica questacon l’obiettivo di consentire alle imprese una dilazione nel tempo del carico fiscale". Le scadenze dellepreviste per il 2025 sono il 26 marzo, il 26 giugno, il 22 settembre e il 12 dicembre.